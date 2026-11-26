bali.jpnn.com, BIMA - Kemenkum NTB memberikan penghargaan kepada lurah dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang berperan aktif dalam pemberdayaan paralegal dan penyelenggaraan layanan bantuan hukum di Kota Bima, Kamis (26/11).

Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam rangka memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Wali Kota Bima ini dihadiri Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, Dandim 1608/Bima Letkol Arh Samuel Asdianto Limbongan, Sekretaris Daerah Kota Bima H. Muhammad Fakhrunraji, jajaran Pemkot Bima serta paralegal di Kota Bima.

Penghargaan yang diserahkan meliputi piagam penghargaan kepada lurah teraktif dalam pemberdayaan paralegal dan sertifikat pelatihan paralegal dari Kementerian Hukum RI.

Kemudian penghargaan kepada empat Posbankum atas peran aktifnya dalam memberikan layanan bantuan hukum dan membantu penyelesaian permasalahan hukum masyarakat di tingkat kelurahan.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menekankan bahwa keberadaan Posbankum dan paralegal memiliki peran strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sekaligus mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan merata.

“Penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi para lurah dan paralegal untuk terus meningkatkan kontribusinya.