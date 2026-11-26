bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima kunjungan Tim Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi (KSPE) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Rabu (25/11) kemarin.

Kunjungan DJKI ini dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dalam Negeri Tahun 2026.

Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian kerja sama, memetakan perkembangan implementasi, serta mengidentifikasi kendala dalam penguatan ekosistem kekayaan intelektual di wilayah.

Kegiatan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Gusti Ngurah Suryana Yuliadi, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Kanwil Kemenkum NTB.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan implementasi PKS Dalam Negeri Tahun 2026 oleh Linda Maya Sastra, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda.

Dalam pemaparannya, Linda Maya Sastra menyampaikan dari total 88 perguruan tinggi di NTB, telah terealisasi sebanyak 29 PKS atau 32,95 persen.

Capaian ini turut didukung oleh pelaksanaan 24 kegiatan bersama perguruan tinggi sepanjang Januari hingga November 2026.

Mulai dari koordinasi pembentukan Sentra KI, edukasi kekayaan intelektual, pelatihan, seminar, hingga sosialisasi pendaftaran merek bagi pelaku UMKM.