bali.jpnn.com, MATARAM - Penguatan layanan bantuan hukum hingga tingkat kelurahan menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses keadilan yang mudah dan terjangkau.

Untuk itu, Kanwil Kemenkum NTB melakukan koordinasi penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Mayure, Selasa (24/11) lalu.

Koordinasi yang dipimpin Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini bersama tim penyuluh hukum tersebut diterima oleh Lurah Mayure dan paralegal setempat, Agustin.

Pertemuan ini membahas kondisi layanan Posbankum sekaligus mengidentifikasi persoalan hukum yang kerap dihadapi masyarakat.

Dari hasil koordinasi, diketahui sengketa tanah dan perkelahian antarremaja menjadi permasalahan yang paling banyak ditemukan di wilayah Kelurahan Mayure.

Saat ini, layanan Posbankum didukung oleh satu orang paralegal yang berperan memberikan pendampingan awal kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum NTB juga menekankan pentingnya pembaruan data dan pelaporan permasalahan hukum melalui laman posbankum.kemenkum.go.id.

Data tersebut menjadi instrumen pemetaan kebutuhan hukum masyarakat sekaligus dasar dalam menentukan langkah pembinaan dan penanganan lebih lanjut.