bali.jpnn.com, MATARAM - Kemenkum NTB membahas empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Sumbawa.

Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui rapat pengharmonisasian di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Rabu (25/11) kemarin.

Pembahasan ini untuk menyelaraskan substansi dan kepastian hukum di daerah.

Rapat harmonisasi ini dibuka Kadiv PPPH Kemenkum NTB Erbata Sri Muliatini.

Ia menekankan bahwa pengharmonisasian merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Rapat harmonisasi ini juga untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, serta menghasilkan produk hukum daerah yang dapat diterapkan secara efektif.

Empat Raperbup yang dibahas meliputi pengaturan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD dan penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat.

Kemudian Raperbup kedudukan dan tata kerja RSUD Kabupaten Sumbawa, serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.