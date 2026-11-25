bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB terus memperluas jangkauan informasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online kepada masyarakat.

Kali ini diseminasi layanan AHU Online dilaksanakan di Pondok Pesantren Sirajul Huda Repok Sintung Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (25/11).

Diseminasi ini mengusung tema ‘Optimalisasi Pemanfaatan Layanan AHU Online untuk Mewujudkan Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang Cepat, Mudah, dan Mandiri”.

Pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Huda Repok Sintung Pringgarata menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kanwil Kementerian Hukum NTB atas penyelenggaraan kegiatan ini.

"Melalui kegiatan diseminasi ini, kami berharap para pengurus, tenaga pendidik, dan santri dapat memperoleh wawasan serta pengetahuan baru mengenai layanan hukum yang dapat dimanfaatkan.

Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi para santri untuk terus mengembangkan potensi diri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, serta memanfaatkan layanan hukum berbasis digital,” katanya.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri saat membuka kegiatan menyampaikan pondok pesantren memiliki peran strategis tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga dalam pengembangan potensi sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui diseminasi ini, ia mendorong para santri dan tenaga pendidik untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta memanfaatkan kemudahan layanan hukum yang tersedia.