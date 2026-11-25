bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Hotel Lombok Raya, Selasa (24/11).

Kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi, koordinasi, dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan Notaris guna mewujudkan pengawasan yang optimal dan profesional.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri.

Ia menegaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Salah satunya melalui pembinaan serta pengawasan yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.

“Pengawasan Notaris memerlukan sinergi yang kuat antara Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris, Kantor Wilayah, dan organisasi profesi.

Sinergi ini penting dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penanganan pengaduan masyarakat, serta tertib administrasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kakanwil Risman.

Ia berharap melalui rapat koordinasi ini dapat terbangun kesamaan pemahaman, teridentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas, serta tersusun langkah tindak lanjut yang konkret.