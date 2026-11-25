bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap tiga rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kota Bima, Selasa (24/11) kemarin.

Rapat dibuka secara langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri didampingi Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Bima, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB.

Kakanwil Risman Somantri menegaskan tiga poin penting dalam proses pengharmonisasian dalam pembentukan produk hukum daerah.

"Pembentukan regulasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga harus mengedepankan kualitas substansi, keselarasan antarperaturan, serta kebermanfaatan bagi masyarakat.

Produk hukum daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah." Kata Kakanwil Risman Somantri.

Tiga rancangan peraturan yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bima tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kemudian Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.