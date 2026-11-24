bali.jpnn.com, MATARAM - Percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi perhatian Kementerian Hukum dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Komitmen tersebut dibahas melalui Kegiatan Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026, Senin (23/11).

‎‎Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut diikuti Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri, secara virtual melalui Zoom Meeting.

Kakanwil Risman didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini beserta jajaran.

‎Direktur Pemeriksa Keuangan Negara (PKN) I BPK RI Sarjono menjelaskan BPK melaksanakan tiga jenis pemeriksaan.

Ketiganya, yakni pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Ia menyampaikan bahwa Kementerian Hukum telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 16 kali berturut-turut.

‎‎Namun, capaian tersebut perlu diiringi dengan keseriusan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.