bali.jpnn.com, MATARAM - Kementerian Hukum (Kemenkum) terus memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemenkum resmi membuka Pelatihan Juru Damai (Peacemaker Training) Tahun 2026 yang diikuti 2.862 kepala desa (kades) dan lurah dari 32 provinsi, Senin (23/11).

Pembukaan kegiatan ini turut diikuti secara virtual oleh Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri, Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini, serta Tim Penyuluh Hukum dari Ruang Zona Integritas Kanwil Kemenkum NTB.

Kegiatan berlangsung dari Ruangan Zona Integritas (ZI) Kanwil Kemenkum NTB.

Pelatihan yang diinisiasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ini bertujuan meningkatkan kemampuan kepala desa dan lurah dalam memediasi perselisihan di tengah masyarakat.

Pelatihan ini sekaligus mengoptimalkan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan sebagai sarana masyarakat memperoleh akses layanan hukum.

Sekretaris BPHN M. Aliamsyah, yang mewakili Kepala BPHN menjelaskan bahwa Peacemaker Training telah diselenggarakan sejak 2023 melalui kolaborasi Kementerian Hukum dengan Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Menurut M. Aliamsyah, kepala desa dan lurah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat.