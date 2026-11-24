bali.jpnn.com, MATARAM - Penyempurnaan regulasi daerah menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, tertib, dan akuntabel.

Hal tersebut tercermin dalam rapat pengharmonisasian sembilan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Bima yang digelar Kanwil Kemenkum NTB, Senin (23/11) kemarin.

Rapat dipimpin Kadiv PPPH Erbata Sri Muliantini bersama Tim Kerja Pengharmonisasian Kanwil Kemenkum NTB serta jajaran Pemkab Bima dan perangkat daerah pemrakarsa.

Sembilan rancangan yang dibahas mencakup pengaturan bantuan hukum KORPRI, manajemen talenta ASN, standar kompetensi jabatan dan kode klasifikasi arsip.

Kemudian Raperbup pakaian dinas, sistem kerja, nomenklatur jabatan pelaksana, kelas jabatan ASN, serta analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Tim harmonisasi memberikan sejumlah masukan terkait penyesuaian dasar hukum, ketepatan materi muatan, kesesuaian kewenangan, penyempurnaan substansi dan lampiran, hingga sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sejumlah rancangan juga memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, termasuk penyesuaian mekanisme kelembagaan dan persyaratan teknis sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Erbata Sri Muliantini menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memiliki kejelasan norma dan dapat diterapkan secara efektif.