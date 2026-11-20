bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Lombok Tengah, Jumat (20/11) di Roemah Langko, Mataram.

Raperbup tersebut tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Rapat harmonisasi ini sekaligus untuk memastikan pengaturan hak keuangan dan administrasi pimpinan serta anggota DPRD memiliki landasan hukum yang tepat dan tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya.

Rapat harmonisasi dibuka Kadiv PPPP Erbata Sri Muliatini.

Erbata Sri Muliatini menekankan pentingnya memastikan setiap pengaturan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, disusun secara cermat dengan memperhatikan urgensi kebutuhan, kesesuaian regulasi, serta potensi risiko dalam implementasinya.

Menurutnya, harmonisasi tidak hanya bertujuan menyempurnakan rumusan norma, tetapi juga memastikan peraturan yang dihasilkan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

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Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan produk hukum daerah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Setiap regulasi yang mengatur hak keuangan dan administrasi harus memiliki dasar hukum yang kuat, didukung perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dirumuskan secara cermat.