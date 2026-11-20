bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kualitas peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh proses pembentukannya, tetapi juga sejauh mana regulasi tersebut selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal ini menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan terhadap Perda dan Perkada Kabupaten/Kota yang digelar Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi NTB di Hotel Jayakarta, Jalan Raya Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, Kamis (19/11).

Kegiatan yang diikuti Bagian Hukum pemerintah kabupaten/kota dan Sekretariat DPRD kabupaten/kota se-NTB tersebut menghadirkan narasumber dari unsur akademisi dan Kanwil Kemenkum NTB.

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Mereka membahas perencanaan pembentukan regulasi, harmonisasi, serta analisis dan evaluasi peraturan daerah.

Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota Muhammad Erwin saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi NTB dengan Kanwil Kemenkum NTB.

Ia berharap pemaparan para narasumber dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai evaluasi regulasi, mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Biro Hukum.

Materi pertama disampaikan Ketua LKP3H Mataram H. Sofwan mengenai urgensi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Ia menjelaskan bahwa pembentukan Perda dan Perkada harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan mempertimbangkan arah pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD.