bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Pelindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kreativitas, hasil riset, dan inovasi daerah tidak hanya menghasilkan ide, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan kepastian hukum.

Hal tersebut menjadi perhatian Kanwil Kemenkum NTB saat Sosialisasi Kekayaan Intelektual dan Fasilitasi Diseminasi Hasil Riset Inovasi yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Lombok Barat, Kamis (19/11).

Kanwil Kemenkum NTB hadir memberikan pemahaman mengenai pelindungan dan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) kepada pelaku UMKM, komunitas kreatif, inovator, serta masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang untuk mempertemukan hasil riset dengan kebutuhan pengembangan usaha dan potensi unggulan daerah.

Kepala Bapperida Lombok Barat Deny Arif Nugroho menekankan bahwa kekayaan intelektual bukan sekadar persoalan hukum atau administrasi, melainkan aset ekonomi, identitas, dan daya saing daerah.

Potensi Lombok Barat yang mencakup produk UMKM, kerajinan, kuliner, olahan pertanian dan perkebunan, seni budaya, hingga tradisi masyarakat dinilai perlu mendapatkan pelindungan agar mampu memberikan nilai tambah dan tidak dimanfaatkan pihak lain tanpa hak.

Materi sosialisasi disampaikan oleh perwakilan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram serta Kepala Bidang Pelayanan KI Puan Rusmayadi didampingi Analis KI Ahli Muda Linda Maya Sastra.

Puan Rusmayadi menjelaskan berbagai bentuk KI personal, meliputi merek, paten, hak cipta, dan jenis pelindungan lainnya, sekaligus menguraikan perbedaan karakteristik KI personal dengan KI komunal.