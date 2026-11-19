bali.jpnn.com, JAKARTA - Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta efektivitas pembentukan peraturan daerah menjadi sorotan dalam Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu kemarin (18/11).

Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai asosiasi pemerintahan untuk membahas persoalan regulasi sekaligus mencari solusi bersama.

Dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum NTB melalui Kepala Divisi PPPH Erbata Sri Muliatini mengikuti pembahasan bersama perwakilan pemerintah provinsi, DPRD, kementerian/lembaga, serta asosiasi pemerintahan daerah.

Kehadiran unsur Kanwil menjadi bagian dari keterlibatan jajaran Kementerian Hukum dalam menyerap berbagai persoalan dan usulan daerah terkait pembentukan regulasi yang lebih efektif dan responsif.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengungkapkan bahwa tantangan masih ditemukan sejak tahap perencanaan, penyusunan naskah akademik, hingga pelaksanaan regulasi.

Keterbatasan kapasitas perancang, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga juga menjadi persoalan yang perlu dibenahi.

Masukan turut disampaikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Organisasi tersebut mendorong penyamaan pedoman antarkementerian, penyederhanaan proses harmonisasi dan fasilitasi, serta penguatan ruang penyampaian aspirasi pemerintah kabupaten dalam pembentukan kebijakan nasional.