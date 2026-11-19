bali.jpnn.com, WONOSOBO - Pengembangan kekayaan intelektual (KI) sebagai penggerak ekonomi daerah melalui sektor pariwisata menjadi fokus Grand Launching GI Tourism Indonesia bertajuk “From Origin to Experience” di kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (18/11).

Kadiv Pelayanan Hukum Kemenkum NTB Anna Ernita ikut hadir dalam kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ini.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengintegrasikan pelindungan Indikasi Geografis (IG) dengan pengembangan pariwisata, budaya, dan kearifan lokal.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar.

Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa Dieng ditetapkan sebagai kawasan percontohan GI Tourism Indonesia dengan mengangkat tiga produk IG, yakni Kopi Arabika Pegunungan Dieng, Purwaceng Dieng, dan Carica Dieng.

Pengembangannya dilakukan melalui promosi digital, pendampingan pelaku usaha, serta penyediaan paket wisata yang dapat diakses melalui platform Atourin.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Indonesia telah memiliki 281 produk Indikasi Geografis terdaftar, terbanyak di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, GI Tourism tidak hanya mempromosikan produk IG, tetapi juga mengangkat kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal sebagai daya tarik pariwisata hingga pasar internasional.