bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kemudahan memperoleh legalitas usaha menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong UMKM naik kelas.

Melalui pemanfaatan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, pelaku usaha kini dapat mendirikan badan hukum secara lebih mudah, cepat, dan mandiri.

Komitmen tersebut diwujudkan Kanwil Kemenkum NTB melalui kegiatan Diseminasi Layanan AHU Online di Aula Kantor Camat Batu Layar, Lombok Barat, Selasa (17/11).

Mengusung tema “Optimalisasi Pemanfaatan Layanan AHU Online untuk Mewujudkan Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang Cepat, Mudah, dan Mandiri”, kegiatan ini diikuti oleh pelaku UMKM di Kecamatan Batu Layar.

Diseminasi tersebut menjadi ruang edukasi bagi para pelaku usaha untuk memahami pentingnya legalitas badan usaha sekaligus memanfaatkan layanan pemerintah secara digital.

Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik Chasanova menyampaikan Perseroan Perorangan merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh status badan hukum melalui proses pendaftaran elektronik yang sederhana.

Dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50.000 per permohonan, pelaku UMK dapat mendirikan Perseroan Perorangan tanpa melalui prosedur yang rumit.

Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk memiliki legalitas sekaligus memperkuat kepercayaan dalam menjalankan kegiatan bisnis.