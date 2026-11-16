JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Geber Wisata IG, dari Kopi Sembalun hingga Mutiara Lombok

Kemenkum NTB Geber Wisata IG, dari Kopi Sembalun hingga Mutiara Lombok

Senin, 16 November 2026 – 16:37 WIB
Kemenkum NTB Geber Wisata IG, dari Kopi Sembalun hingga Mutiara Lombok - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri mengikuti Webinar Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis (GI-Tourism) Indonesia 2026 secara daring, Senin (16/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Produk unggulan daerah tak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Melalui pengembangan Geographical Indication Tourism (GI-Tourism), Kemenkum NTB mendorong sembilan produk Indikasi Geografis (IG) NTB menjadi bagian dari pengalaman wisata berbasis kearifan lokal.

Upaya tersebut dibahas dalam Webinar Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis (GI-Tourism) Indonesia 2026 yang digelar Kanwil Kemenkum NTB secara daring melalui Zoom Meeting dan YouTube, Senin (16/11).

Baca Juga:

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Grand Launching GI-Tourism Indonesia 2026 di Dieng, Jawa Tengah.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan pengembangan GI-Tourism membutuhkan sinergi lintas sektor agar potensi Indikasi Geografis tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

“NTB memiliki potensi produk Indikasi Geografis yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata.

Baca Juga:

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, MPIG, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar potensi ini dapat dikelola secara optimal.

Kami juga berharap NTB dapat dipercaya menjadi tuan rumah Grand Launching GI-Tourism pada tahun mendatang,” ujar Kakanwil Risman.

Kemenkum NTB mendorong sembilan produk Indikasi Geografis (IG) NTB menjadi bagian dari pengalaman wisata berbasis kearifan lokal.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri Wisata IG indikasi geografis Wisata Indikasi Geografis kopi sembalun Mutiara Lombok

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Agung Bongkar Persiapan Bali United Kontra Persib, tak Ada Rasa Gentar! - JPNN.com Bali

    Kadek Agung Bongkar Persiapan Bali United Kontra Persib, tak Ada Rasa Gentar!

  2. Jadwal Super League: PSM vs Persija, Persib Kontra Bali United, Ada Dua Derbi! - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persija, Persib Kontra Bali United, Ada Dua Derbi!

  3. Arema FC Kecewa Dewangga & Julian Guevara Absen Kontra PSS & Persebaya, Hhm - JPNN.com Bali

    Arema FC Kecewa Dewangga & Julian Guevara Absen Kontra PSS & Persebaya, Hhm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU