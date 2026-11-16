Kemenkum NTB Geber Wisata IG, dari Kopi Sembalun hingga Mutiara Lombok

bali.jpnn.com, MATARAM - Produk unggulan daerah tak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Melalui pengembangan Geographical Indication Tourism (GI-Tourism), Kemenkum NTB mendorong sembilan produk Indikasi Geografis (IG) NTB menjadi bagian dari pengalaman wisata berbasis kearifan lokal.

Upaya tersebut dibahas dalam Webinar Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis (GI-Tourism) Indonesia 2026 yang digelar Kanwil Kemenkum NTB secara daring melalui Zoom Meeting dan YouTube, Senin (16/11).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Grand Launching GI-Tourism Indonesia 2026 di Dieng, Jawa Tengah.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan pengembangan GI-Tourism membutuhkan sinergi lintas sektor agar potensi Indikasi Geografis tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

“NTB memiliki potensi produk Indikasi Geografis yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, MPIG, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar potensi ini dapat dikelola secara optimal.

Kami juga berharap NTB dapat dipercaya menjadi tuan rumah Grand Launching GI-Tourism pada tahun mendatang,” ujar Kakanwil Risman.