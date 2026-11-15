bali.jpnn.com, MATARAM - Kebersamaan dan semangat kolaborasi lintas kementerian mewarnai peringatan Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 di Nusa Tenggara Barat.

Kanwil Kemenkum NTB turut ambil bagian dalam kegiatan Fun Walk yang berlangsung di Kota Mataram, Minggu (15/11) sebagai bentuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi.

‎‎Kegiatan yang digelar Kanwil Ditjen Imigrasi NTB dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB ini mengambil titik awal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Kegiatan ini diikuti jajaran kedua instansi beserta keluarga besar Kemenimipas di wilayah NTB.

‎‎Hadir dalam kegiatan tersebut Kakanwil Ditjen NTB Sutarno beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Pulau Lombok dan Kakanwil Ditjen Imigrasi NTB Yopie Asmara.

Kanwil Kemenkum NTB diwakili Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum M. Amin Imran.

‎‎Tidak hanya menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang melintas di sepanjang Jalan Udayana, bertepatan dengan pelaksanaan Car Free Day (CFD).

Layanan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat dalam momentum peringatan Hari Bhakti Kemenimipas.