JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Fidusia Rebuild Resmi Meluncur, Kemenkum NTB Siap Kawal Transisi Akun Korporasi

Fidusia Rebuild Resmi Meluncur, Kemenkum NTB Siap Kawal Transisi Akun Korporasi

Jumat, 13 November 2026 – 10:47 WIB
Fidusia Rebuild Resmi Meluncur, Kemenkum NTB Siap Kawal Transisi Akun Korporasi - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Sosialisasi Pembaruan Akun Korporasi Fidusia pada Aplikasi Fidusia Rebuild, Kamis (12/11), secara daring melalui Zoom Meeting. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Sosialisasi Pembaruan Akun Korporasi Fidusia pada Aplikasi Fidusia Rebuild, Kamis (12/11), secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini untuk memastikan kelancaran layanan Jaminan Fidusia sekaligus mendukung transisi sistem layanan digital.

Kegiatan ini diikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama tim Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum NTB.

Baca Juga:

Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembaruan dan aktivasi akun korporasi sebagai bagian dari pengembangan sistem layanan Jaminan Fidusia yang lebih optimal.

Sosialisasi dipandu oleh Kepala Subdirektorat Layanan Perdata dengan narasumber dari Tim Direktorat Teknologi Informasi (TI).

Sosialisasi membahas sejumlah ketentuan teknis pembaruan akun.

Baca Juga:

Peserta dijelaskan bahwa aktivasi pada aplikasi Fidusia Rebuild dapat dilakukan menggunakan username dan password yang telah dimiliki sebelumnya.

Khusus bagi kantor cabang, proses aktivasi baru dapat dilakukan setelah kantor pusat berhasil memperbarui akunnya.

Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Sosialisasi Pembaruan Akun Korporasi Fidusia pada Aplikasi Fidusia Rebuild, Kamis (12/11), secara daring melalui Zoom Meeting.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri fidusia Fidusia Rebuild Aplikasi Fidusia Rebuild Akun Korporasi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Duel Arema FC vs Persebaya Pindah ke Markas Bali United, Batal di Kanjuruhan - JPNN.com Bali

    Duel Arema FC vs Persebaya Pindah ke Markas Bali United, Batal di Kanjuruhan

  2. Irfan Jaya Lagi Gacor, tetapi tak Dilirik John Herdman, Simak Responsnya - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Lagi Gacor, tetapi tak Dilirik John Herdman, Simak Responsnya

  3. Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut - JPNN.com Bali

    Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU