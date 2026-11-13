Fidusia Rebuild Resmi Meluncur, Kemenkum NTB Siap Kawal Transisi Akun Korporasi

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Sosialisasi Pembaruan Akun Korporasi Fidusia pada Aplikasi Fidusia Rebuild, Kamis (12/11), secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini untuk memastikan kelancaran layanan Jaminan Fidusia sekaligus mendukung transisi sistem layanan digital.

Kegiatan ini diikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama tim Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum NTB.

Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembaruan dan aktivasi akun korporasi sebagai bagian dari pengembangan sistem layanan Jaminan Fidusia yang lebih optimal.

Sosialisasi dipandu oleh Kepala Subdirektorat Layanan Perdata dengan narasumber dari Tim Direktorat Teknologi Informasi (TI).

Sosialisasi membahas sejumlah ketentuan teknis pembaruan akun.

Peserta dijelaskan bahwa aktivasi pada aplikasi Fidusia Rebuild dapat dilakukan menggunakan username dan password yang telah dimiliki sebelumnya.

Khusus bagi kantor cabang, proses aktivasi baru dapat dilakukan setelah kantor pusat berhasil memperbarui akunnya.