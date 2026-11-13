DPD RI Kunker ke Kemenkum NTB, Himpun Masukan Penyempurnaan Regulasi Nasional

bali.jpnn.com, MATARAM - Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kanwil Kemenkum NTB, Kamis (12/11) kemarin.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

Penguatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi regulasi, serta pelibatan masyarakat menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan ini.

Delegasi PPUU dipimpin Wakil Ketua III PPUU DPD RI Andhika Mayrizal Amir dan dihadiri sejumlah anggota DPD RI, unsur pimpinan Kanwil Kemenkum NTB, perancang peraturan perundang-undangan, akademisi Universitas Mataram, serta pemangku kepentingan terkait.

Pertemuan ini menjadi ruang untuk menghimpun masukan langsung dari daerah mengenai implementasi regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk berbagai persoalan yang dihadapi dalam praktik penyusunan produk hukum daerah.

Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita mewakili Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri mengatakan kunjungan kerja ini jadi kesempatan strategis untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kunjungan kerja ini sekaligus untuk mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan kebutuhan penyempurnaan regulasi yang berkembang di daerah.

Anna Ernita menekankan pembentukan regulasi tidak cukup hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga harus memperhatikan kualitas, efektivitas, dan manfaatnya bagi masyarakat.