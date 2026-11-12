Kanwil Kemenkum NTB Harmonisasi Tiga Raperda Lombok Barat, Ini Catatannya

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026, Kamis (12/11).

Rapat ini untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat harmonisasi dibuka Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB Erbata Sri Muliatini.

Ia menegaskan pengharmonisasian merupakan tahapan penting untuk memastikan substansi Raperda selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, sekaligus menghindari tumpang tindih dan duplikasi pengaturan.

Ia juga mengharapkan keterlibatan aktif seluruh peserta dalam memberikan masukan dan tanggapan.

Tujuannya agar rancangan peraturan yang disusun dapat menghasilkan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan yang dimoderatori oleh Rio Dwi Nugroho tersebut mencakup tiga Raperda.

Ketiganya, yakni perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Lombok Barat, serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.