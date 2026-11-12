JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kanwil Kemenkum NTB Harmonisasi Tiga Raperda Lombok Barat, Ini Catatannya

Kanwil Kemenkum NTB Harmonisasi Tiga Raperda Lombok Barat, Ini Catatannya

Kamis, 12 November 2026 – 16:08 WIB
Kanwil Kemenkum NTB Harmonisasi Tiga Raperda Lombok Barat, Ini Catatannya - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026, Kamis (12/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026, Kamis (12/11).

Rapat ini untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat harmonisasi dibuka Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB Erbata Sri Muliatini.

Baca Juga:

Ia menegaskan pengharmonisasian merupakan tahapan penting untuk memastikan substansi Raperda selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, sekaligus menghindari tumpang tindih dan duplikasi pengaturan.

Ia juga mengharapkan keterlibatan aktif seluruh peserta dalam memberikan masukan dan tanggapan.

Tujuannya agar rancangan peraturan yang disusun dapat menghasilkan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Pembahasan yang dimoderatori oleh Rio Dwi Nugroho tersebut mencakup tiga Raperda.

Ketiganya, yakni perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Lombok Barat, serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026, Kamis (12/11).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri NTB Ranperda Ranperda Lombok Barat harmonisasi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Irfan Jaya Lagi Gacor, tetapi tak Dilirik John Herdman, Simak Responsnya - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Lagi Gacor, tetapi tak Dilirik John Herdman, Simak Responsnya

  2. Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut - JPNN.com Bali

    Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut

  3. Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman - JPNN.com Bali

    Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU