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Kemenkum NTB Gaet Ikatan Notaris, Kadiv Yankum Sentil Risiko Pemblokiran Akun

Rabu, 11 November 2026 – 16:59 WIB
Kemenkum NTB Gaet Ikatan Notaris, Kadiv Yankum Sentil Risiko Pemblokiran Akun - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menerima audiensi Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran Pengurus Daerah, Rabu (11/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menerima audiensi Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran Pengurus Daerah, Rabu (11/11).

Pertemuan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan layanan administrasi hukum umum di Nusa Tenggara Barat.

Ketua Pengwil INI NTB Lalu Mulyadi dalam audiensi tersebut menyampaikan harapan agar sinergi antara organisasi notaris dan Kanwil Kemenkum NTB terus terjalin dengan baik.

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Ia juga menyatakan kesiapan INI NTB untuk mendukung berbagai program dan kegiatan Kanwil Kemenkum NTB.

Kakanwil Risman Somantri mengapresiasi kunjungan dan komitmen jajaran INI NTB.

Ia berharap kerja sama yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mendukung pelaksanaan tugas serta kepentingan profesi notaris.

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“Tidak ada arahan khusus, yang terpenting apa yang sudah berjalan dengan baik dapat terus dipertahankan.

Mari jalankan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab bersama demi kebaikan notaris. Harapannya, kolaborasi ini terus berjalan dengan baik,” ujar Kakanwil Risman Somantri.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menerima audiensi Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri notaris Kadiv Yankum Anna Ernita INI NTB

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