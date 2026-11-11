Kemenkum NTB Harmonisasi Raperda Sumbawa, Memperkuat Kepastian Hukum

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan rapat pengharmonisasian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumbawa, Rabu (11/11).

Kegiatan ini bertujuan memastikan substansi regulasi daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan serta dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri mengapresiasi komitmen Pemkab Sumbawa dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah.

Menurutnya, harmonisasi menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum NTB untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum.

“Regulasi daerah tidak hanya harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif.

Oleh karena itu, proses harmonisasi menjadi ruang penting untuk menyempurnakan substansi sebelum regulasi ditetapkan,” ujar Kakanwil Risman Somantri.

Rapat selanjutnya dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Erbata Sri Muliatini.

Erbata Sri Muliatini menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan strategis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.