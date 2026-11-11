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Kemenkum NTB Teken Addendum Kontrak dengan Tiga PBH, Genjot Pelayanan Hukum

Rabu, 11 November 2026 – 14:56 WIB
Kemenkum NTB Teken Addendum Kontrak dengan Tiga PBH, Genjot Pelayanan Hukum - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menandatangani Addendum Kontrak Bantuan Hukum dengan tiga Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (10/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menandatangani Addendum Kontrak Bantuan Hukum dengan tiga Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

Momentum ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Penandatanganan berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Selasa (10/11).

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Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB Risman Somantri, Kadiv PPPH, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bantuan Hukum, Sekretariat Bantuan Hukum, serta perwakilan dari tiga PBH.

Ketiga PBH itu, yakni Posbakumadin Dompu, LKBH Ksatria, dan LKBH Universitas Samawa.

Penandatanganan addendum ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan pelaksanaan kerja sama antara Kanwil Kemenkum NTB dengan PBH dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum.

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Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penguatan koordinasi agar pelaksanaan kontrak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kakanwil Risman Somantri, berharap kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Kanwil Kemenkum NTB dengan para PBH dapat terus terjaga dan semakin baik ke depannya.

Kanwil Kemenkum NTB menandatangani Addendum Kontrak Bantuan Hukum dengan tiga Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat
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TAGS   Kemenkum NTB Pemberi Bantuan Hukum PBH provinsi NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri LKBH Universitas Samawa LKBH Ksatria Posbakumadin Dompu

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