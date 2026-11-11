Produsen Benih Padi Lombok Barat Didorong Segera Daftarkan Merek, Ini Alasannya

bali.jpnn.com, MATARAM - Produk benih pertanian tidak hanya membutuhkan kualitas yang terjamin, tetapi juga identitas usaha yang memiliki pelindungan hukum.

Kesadaran inilah yang terus didorong Kanwil Kemenkum NTB melalui edukasi kekayaan intelektual kepada produsen benih dan kelompok tani di Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkum NTB Puan Rusmayadi hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Pendaftaran Merek Benih Padi yang berlangsung di Aula Mandalika BRMP NTB, Lombok Barat, Selasa (10/11).

Kegiatan yang diinisiasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTB tersebut diikuti produsen benih dan kelompok tani untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual di sektor pertanian.

Puan Rusmayadi memperkenalkan berbagai jenis kekayaan intelektual, meliputi Merek, Indikasi Geografis, Kekayaan Intelektual Komunal, Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Peserta juga diperkenalkan dengan sejumlah potensi kekayaan intelektual daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya produk yang memiliki karakteristik geografis dan berpotensi memperoleh pelindungan Indikasi Geografis.

Di antaranya Madu Sumbawa, Kangkung Lombok, Mutiara, Garam Pemongkong, Kopi Robusta Batulanteh, Kopi Arabika Sembalun, dan Susu Kuda Liar Sumbawa.

Pembahasan secara khusus menyoroti pelindungan merek bagi produsen benih padi.