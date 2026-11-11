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Kopi Robusta Rarak Sumbawa Barat Diajukan sebagai Indikasi Geografis, Naik Kelas

Rabu, 11 November 2026 – 05:39 WIB
Kopi Robusta Rarak Sumbawa Barat Diajukan sebagai Indikasi Geografis, Naik Kelas - JPNN.com Bali
Kopi Robusta Rarak asal Kabupaten Sumbawa Barat memasuki tahapan penting untuk memperoleh pelindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis (IG) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Selasa (10/11) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kopi Robusta Rarak asal Kabupaten Sumbawa Barat memasuki tahapan penting untuk memperoleh pelindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis (IG).

Pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah dilakukan pada Selasa (10/11) kemarin.

Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Piagam Permohonan Indikasi Geografis yang diserahkan kepada Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Rarak Sumbawa Barat.

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Pengajuan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga identitas, karakteristik, dan reputasi kopi khas Sumbawa Barat sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi bagi petani dan masyarakat setempat.

Proses pengajuan tersebut difasilitasi Kanwil Kemenkum NTB melalui rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), BRIDA Sumbawa Barat, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, serta MPIG Kopi Robusta Rarak Sumbawa Barat.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan pelindungan kekayaan intelektual harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk bagi para petani yang memiliki produk unggulan dengan kekhasan geografis.

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"Indikasi Geografis bukan sekadar pengakuan atau legalitas terhadap suatu produk, tetapi merupakan upaya untuk menjaga identitas, karakteristik, dan reputasi produk yang lahir dari potensi suatu wilayah.

Kopi Robusta Rarak memiliki potensi yang perlu kita jaga bersama agar kekhasannya tetap terpelihara dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Sumbawa Barat," ujar Kakanwil Risman.

Kopi Robusta Rarak asal Kabupaten Sumbawa Barat memasuki tahapan penting untuk memperoleh pelindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis (IG).
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TAGS   Kopi Robusta Rarak Sumbawa Barat indikasi geografis DJKI Kemenkum NTB Ditjen Kekayaan Intelektual Pemkab Sumbawa Barat Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri

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