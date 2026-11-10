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Kemenkum NTB Gandeng PT AMNT & Pemkab KSB, Dorong Kopi Robusta Rarak Naik Kelas

Selasa, 10 November 2026 – 21:09 WIB
Kemenkum NTB Gandeng PT AMNT & Pemkab KSB, Dorong Kopi Robusta Rarak Naik Kelas - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Tim Social Impact PT Amman Mineral Nusa Tenggara membahas Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Rara, Selasa (10/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kanwil Kemenkum NTB memperkuat komitmen pelindungan produk dan inovasi lokal agar memiliki nilai tambah serta daya saing tinggi.

Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui fasilitasi pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumbawa Barat.

Langkah ini sekaligus untuk mendorong pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Rarak.

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Inisiatif strategis ini dibahas dalam kunjungan koordinasi jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama Tim Social Impact PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan Ketua Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Rarak di Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (10/11).

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri menegaskan bahwa kehadiran Sentra KI krusial untuk memastikan setiap hasil riset, inovasi, dan produk unggulan daerah mendapat payung hukum yang kuat.

"Pembentukan Sentra KI ini bukan sekadar wadah koordinasi, tetapi memastikan setiap inovasi daerah teridentifikasi, terlindungi, dan berkembang sehingga memberi nilai tambah bagi masyarakat," ujar Kakanwil Risman Somantri.

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Ia juga menekankan pentingnya sinergi untuk mendaftarkan Indikasi Geografis Kopi Robusta Rarak.

Pelindungan ini diperlukan untuk menjaga karakteristik dan kualitas khas produk lokal tersebut, sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani dan pelaku usaha.

Kanwil Kemenkum NTB memperkuat komitmen pelindungan produk dan inovasi lokal agar memiliki nilai tambah serta daya saing tinggi.
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri PT AMNT Pemkab KSB Pemkab Sumbawa Barat Kopi Robusta Rarak indikasi geografis BRIDA Sumbawa Barat Sentra KI BRIDA Sumbawa Barat

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