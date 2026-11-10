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Kemenkum NTB Serah Terima Protokol Notaris Pensiun, Jaga Kepastian Hukum

Selasa, 10 November 2026 – 15:58 WIB
Kemenkum NTB Serah Terima Protokol Notaris Pensiun, Jaga Kepastian Hukum - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan serah terima protokol notaris dari Indah Purwani kepada notaris penerima protokol Lalu Satya Ardi Purnama Putra.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Zona Integritas Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (10/11) ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesinambungan penyimpanan dokumen dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Nusa Tenggara Barat Risman Somantri.

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Hadir juga Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) NTB, pengurus Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Mataram, serta Pengurus Daerah INI Kota Mataram.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang pemberhentian Indah Purwani sebagai notaris karena memasuki masa pensiun.

Selanjutnya dibacakan Surat Keputusan Menteri Hukum tentang penunjukan Lalu Satya Ardi Purnama Putra sebagai pemegang protokol notaris.

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Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima protokol notaris yang disaksikan Ketua MPD Notaris Kota Mataram I Made Agus Suarjaya.

Protokol yang diserahterimakan meliputi Buku Daftar Akta, Buku Daftar Legalisasi, Buku Daftar Waarmerking, Buku Daftar Wasiat, dan Buku Daftar Protes.

Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan serah terima protokol notaris dari Indah Purwani kepada notaris penerima protokol Lalu Satya Ardi Purnama Putra.
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri NTB notaris pensiun Kepastian Hukum MPWN NTB MPDN Kota Mataram

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