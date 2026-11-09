Kemenkum NTB & Pemkot Mataram Bahas Lanjutan Ranperda Perumahan Kumuh

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB dan Pemkot Mataram sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016, Senin (9/11).

Rancangan perubahan Ranperda Kota Mataram ini membahas Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pembahasan aturan ini untuk memastikan kepastian hukum sekaligus keselarasan aturan penanganan kawasan kumuh di Kota Mataram.

Rapat dihadiri perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bagian Hukum Kota Mataram, serta Kanwil Kemenkum NTB.

Nanang Pujo Raharjo dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram membuka rapat sekaligus memaparkan draf perubahan Perda.

Pembahasan mencakup penyesuaian sejumlah ketentuan dengan regulasi terbaru.

Mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK), serta ketentuan sanksi administratif.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan bahwa penyusunan dan perubahan regulasi daerah harus memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan masyarakat.