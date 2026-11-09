Kemenkum NTB & GEKRAFS Bersinergi Dorong Pelindungan Kekayaan Intelektual

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat sinergi dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) NTB dalam mendorong pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) bagi pelaku ekonomi kreatif.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas akses layanan, meningkatkan kesadaran hukum, serta memastikan karya dan produk kreatif masyarakat memiliki pelindungan hukum yang memadai.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi perwakilan GEKRAFS NTB yang diterima langsung Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri, Senin (9/11).

Kakanwil Risman Somantri Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita dan Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Dalam pertemuan tersebut, GEKRAFS NTB menyampaikan komitmennya untuk mendorong pengembangan karya dan produk pelaku ekonomi kreatif melalui pelindungan KI.

Nota Kesepahaman yang telah terjalin antara GEKRAFS dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi hingga tingkat daerah.

GEKRAFS NTB juga mengharapkan dukungan Kanwil Kemenkum NTB dalam memperluas akses informasi, konsultasi, serta pendampingan layanan KI.

Langkah ini dinilai penting agar para pelaku ekonomi kreatif dapat mengenali jenis pelindungan yang sesuai dengan karya maupun produk yang dihasilkan, sekaligus memahami tahapan pengajuan permohonan KI.