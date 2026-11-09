Kemenkum NTB Sosialisasi Layanan AHU Online, Dorong UMKM Naik Kelas

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kemudahan memperoleh legalitas usaha menjadi salah satu langkah penting bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saing.

Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan AHU Online di Aula Kantor Bupati Lombok Tengah, Senin (9/11).

Diseminasi ini mengambil tema “Optimalisasi Pemanfaatan Layanan AHU Online untuk Mewujudkan Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang Cepat, Mudah, dan Mandiri”.

Kegiatan dibuka oleh Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri.

Kakanwil Risman Somantri menekankan pentingnya pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek hukum dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.

Salah satu layanan yang dapat dimanfaatkan adalah Perseroan Perorangan, yang dapat didirikan oleh satu orang dengan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50.000.

Sebelumnya, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita menyampaikan bahwa diseminasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan alur penggunaan layanan AHU Online agar dapat diakses secara mandiri.

Materi pertama disampaikan Heru Iswandi dari Bidang Pelayanan AHU.