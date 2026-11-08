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Kakanwil Risman Mengunjungi Pelaku Ekraf Lombok Barat, Dorong Pendaftaran KI

Minggu, 08 November 2026 – 14:52 WIB
Kakanwil Risman Mengunjungi Pelaku Ekraf Lombok Barat, Dorong Pendaftaran KI - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri meninjau pameran pelaku UMKM Lombok Barat Creative Expo 2026 di Bencingah, Kantor Bupati Lombok Barat, Sabtu (7/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Pelindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi karya masyarakat.

Untuk mendorong kesadaran tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri meninjau langsung pameran karya pelaku ekonomi kreatif dalam kegiatan Lombok Barat Creative Expo 2026 di Bencingah, Kantor Bupati Lombok Barat, Sabtu (7/11).

Kakanwil Risman Somantri bersama jajaran menyambangi sejumlah stan pameran yang menampilkan karya seni dan produk kreatif masyarakat.

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Selain melihat berbagai potensi yang ditampilkan, Kakanwil Risman juga berdialog dengan para pelaku ekonomi kreatif.

Kakanwil Risman untuk menggali informasi mengenai karya dan produk yang berpotensi memperoleh pelindungan kekayaan intelektual (KI).

Pada kesempatan itu, Kakanwil Risman mendorong para seniman dan pelaku usaha agar tidak hanya berfokus pada penciptaan dan pemasaran produk, tetapi juga memperhatikan aspek pelindungan hukum melalui pendaftaran kekayaan intelektual.

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“Jangan lupa karya-karyanya didaftarkan agar mendapatkan pelindungan hukum dan tidak diklaim oleh orang lain.

Kami siap membantu memberikan informasi dan pendampingan terkait pendaftaran kekayaan intelektual,” ujar Kakanwil Risman Somantri.

Kakanwil Risman Somantri meninjau pameran pelaku UMKM Lombok Barat Creative Expo 2026 di Bencingah, Kantor Bupati Lombok Barat, Sabtu (7/11).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri UMKM Lombok Barat Creative Expo 2026 pemkab lombok barat Ekraf pelaku UMKM kekayaan intelektual Pendaftaran KI

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