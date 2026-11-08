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Lombok Barat Creative Expo 2026: Kemenkum NTB Dorong Daya Saing Ekonomi Kreatif

Minggu, 08 November 2026 – 06:30 WIB
Lombok Barat Creative Expo 2026: Kemenkum NTB Dorong Daya Saing Ekonomi Kreatif - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menghadiri Lombok Barat Creative Expo 2026 yang berlangsung di Bencingah, Kantor Bupati Lombok Barat, Sabtu malam (7/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menghadiri Lombok Barat Creative Expo 2026 yang berlangsung di Bencingah, Kantor Bupati Lombok Barat, Sabtu malam (7/11).

Kehadiran Kakanwil Risman Somantri merupakan bentuk dukungan sekaligus penguatan sinergi antara Kementerian Hukum NTB dengan Pemkab Lombok Barat.

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Terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pengembangan potensi budaya lokal, serta peningkatan daya saing produk dan karya masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha dan Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Lombok Barat Utman Rifqi.

Hadir juga Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lombok Barat Agus Gunawan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Pemkab Lombok Barat.

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Lombok Barat Creative Expo 2026 menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan.

Mulai dari penampilan tari, parade finalis fashion show seluruh kategori, pameran karya pelaku ekonomi kreatif, hingga penganugerahan juara fashion show.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menghadiri Lombok Barat Creative Expo 2026 yang berlangsung di Bencingah, Kantor Bupati Lombok Barat, Sabtu malam (7/11).
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TAGS   Lombok Barat Creative Expo 2026 Kemenkum NTB ekonomi kreatif pemkab lombok barat Wabup Lombok Barat Nurul Adha Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri

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