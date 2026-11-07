FBPI 2026: Kemenkum NTB Bidik Potensi Invensi Lokal Lewat Sinergi Riset

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti penutupan Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (5/11).

Forum bertema “Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan” tersebut menjadi momentum memperkuat pemanfaatan paten agar hasil inovasi dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Penutupan FBPI 2026 dihadiri Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar; Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Andrieansjah; Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri, serta delegasi dan peserta FBPI Tahun 2026.

Diselenggarakan selama 3–5 November 2026, FBPI mempertemukan inventor, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri untuk membangun ekosistem bisnis berbasis paten.

Pembahasan forum menekankan pentingnya menghubungkan hasil riset dan invensi dengan kebutuhan dunia usaha melalui penguatan pelindungan, kesiapan teknologi, penilaian aset kekayaan intelektual, akses pembiayaan, hingga peluang komersialisasi.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menyampaikan bahwa materi yang diperoleh dalam forum tersebut menjadi bahan penting bagi penguatan pendampingan inventor dan pengembangan potensi invensi di daerah.

“Materi yang diperoleh dalam forum ini menjadi bahan penting bagi Kanwil Kemenkum NTB untuk memperkuat pendampingan inventor serta koordinasi dengan perguruan tinggi, BRIDA/Bapperida, pelaku usaha, dan pihak terkait dalam pengembangan potensi invensi daerah,” ujar Kakanwil Risman Somantri.

Menurut Kakanwil Risman, Nusa Tenggara Barat memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan melalui inovasi dan pelindungan paten, terutama di sektor pertanian, kelautan, pariwisata, industri kreatif, serta teknologi tepat guna.