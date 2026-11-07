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Bimtek MPDN: Minimalisasi Pelanggaran Notaris, Ini Langkah Strategis Ditjen AHU

Sabtu, 07 November 2026 – 06:50 WIB
Bimtek MPDN: Minimalisasi Pelanggaran Notaris, Ini Langkah Strategis Ditjen AHU - JPNN.com Bali
Kemenkum RI menggelar Bimbingan Teknis Pengawas Notaris tentang Majelis Pengawas Daerah yang diselenggarakan pada 4–7 November 2026 di Hotel Grand Mulia Jakarta. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Hukum terus memperkuat kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris melalui peningkatan kompetensi anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN).

Upaya ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Pengawas Notaris tentang Majelis Pengawas Daerah yang diselenggarakan pada 4–7 November 2026 di Hotel Grand Mulia Jakarta.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan pemahaman, mekanisme pemeriksaan, serta pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengawasan notaris di seluruh Indonesia.

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Bimbingan teknis yang diikuti perwakilan dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo, Kamis (5/11) lalu.

Widodo berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris sekaligus menjadi ruang untuk menghimpun masukan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris di daerah.

Pengawasan yang berjalan optimal diharapkan mampu mendorong notaris memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta meminimalkan pengaduan terhadap notaris.

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Pelaksanaan bimbingan teknis ini juga melibatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan desain materi dan pola pembelajaran yang tepat bagi peningkatan kapasitas anggota MPDN.

Kemenkum memperkuat kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris melalui peningkatan kompetensi anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN).
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TAGS   Majelis Pengawas Daerah Notaris Bimtek MPDN Kemenkum Ditjen AHU notaris Dirjen AHU Widodo BPSDM Kemenkum Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri

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