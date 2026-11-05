Kemenkum NTB Harmonisasi Enam Raperbup Lombok Tengah, Ini Catatannya

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi enam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (05/11).

Pengharmonisasian ini dilakukan untuk memastikan setiap rancangan regulasi memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kejelasan substansi, serta dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kakanwil Risman Somantri menegaskan harmonisasi merupakan tahapan penting dalam memastikan produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara cermat, baik dari sisi landasan hukum, kewenangan, maupun substansi pengaturannya.

Kami berharap melalui proses harmonisasi ini, setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kakanwil Risman Somantri.

Rapat tersebut dihadiri Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Sekretaris Dinas Kesehatan dan Direktur Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.

Kemudian Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, kepala puskesmas, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB.

Enam rancangan yang dibahas meliputi Raperbup tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Lombok Tengah.