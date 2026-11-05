Kemenkum NTB Ikut DSK Pengawasan Notaris, Genjot Kualitas Analisis Kebijakan

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas analisis kebijakan hukum melalui keikutsertaan Analis Kebijakan dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang digelar Kemenkum DI Yogyakarta secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (5/11).

Kegiatan ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan kebijakan hukum berbasis bukti.

Keikutsertaan Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB dalam forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkaya perspektif, memperdalam pemahaman mengenai evaluasi kebijakan, serta mengikuti perkembangan isu strategis di bidang hukum.

Peserta memperoleh berbagai sudut pandang dalam melihat efektivitas implementasi regulasi serta merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady menyampaikan apresiasi terhadap tim kajian atas penyusunan kajian yang didukung bukti empiris, studi kasus, rekomendasi berjenjang, serta inovasi aplikasi SIEMON.

Ia menekankan pentingnya ketepatan identifikasi permasalahan pada aspek regulasi maupun tata kelola.

“Penguatan metodologi melalui pemilihan informan yang independen, objektif, dan representatif diperlukan agar hasil kajian serta rekomendasi yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” Andry Indrady.

Para narasumber memaparkan berbagai hasil evaluasi implementasi Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021.