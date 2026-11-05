FBPI 2026: Paten Berpotensi Jadi Agunan Pembiayaan, Kakanwil Risman Merespons

bali.jpnn.com, JAKARTA - Paten tidak hanya menjadi bukti pelindungan atas hasil invensi, tetapi juga berpotensi menjadi aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk membuka akses pembiayaan usaha.

Namun, pemanfaatannya membutuhkan penilaian nilai ekonomi, kesiapan komersialisasi, serta kepastian pasar.

Hal tersebut mengemuka dalam Talkshow IP Financing and IP Valuating pada Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Rabu (4/11).

‎‎Delegasi Kanwil Kemenkum NTB dipimpin Kakanwil Risman Somantri mengikuti kegiatan yang menghadirkan perspektif regulator, perbankan, profesi penilai, inventor, hingga sektor ekonomi kreatif dalam membahas peluang pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI).

‎‎Diskusi yang dimoderatori Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Andrieansjah membahas bagaimana KI, khususnya paten, dapat memiliki nilai ekonomi dan dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen pendukung pembiayaan.

‎‎Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Abdul Hanan memaparkan kebijakan dan regulasi pembiayaan berbasis KI untuk mendorong ekonomi kerakyatan.

Perwakilan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Arief Rahman mengulas paten sebagai aset tidak berwujud yang memiliki potensi ekonomi melalui valuasi dan pemanfaatan untuk pembiayaan.

‎‎Perspektif penilaian aset disampaikan Budi Prasodjo dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia.