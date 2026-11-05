Kakanwil Risman Hadir di FBPI 2026, Dorong Inovasi Lokal Masuk Dunia Usaha

bali.jpnn.com, JAKARTA - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB ikut menghadiri pembukaan Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (3/11).

Forum yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ini menjadi wadah pertemuan antara inventor, pemegang paten, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku industri, dan investor untuk membuka peluang kerja sama, lisensi, serta komersialisasi hasil invensi.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar.

Hermansyah Siregar menekankan pentingnya memperkuat ekosistem inovasi nasional agar paten tidak hanya berhenti pada pemberian pelindungan hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

Menurut Hermansyah Siregar, keterhubungan antara inventor dan dunia industri menjadi kunci agar teknologi yang dihasilkan melalui penelitian dapat dikembangkan menjadi produk yang menjawab kebutuhan pasar.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengembangan kekayaan intelektual membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Pelindungan hukum terhadap invensi harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas riset, dukungan pembiayaan, serta kesiapan industri dalam menyerap hasil inovasi.

“Di Asia Tenggara, Indonesia menempati hanya kurang lebih sekitar 22 persen dari total alumni yang mengambil bidang STEM.