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Kemenkum NTB dan Pemkot Mataram Genjot Pelindungan Merek, Dongkrak Daya Saing

Rabu, 04 November 2026 – 19:45 WIB
Kemenkum NTB dan Pemkot Mataram Genjot Pelindungan Merek, Dongkrak Daya Saing - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB bersinergi dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram menggelar Sosialisasi dan Pendampingan Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha binaan, Rabu (4/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Pelindungan merek menjadi langkah penting bagi pelaku usaha untuk menjaga identitas produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasar.

Untuk mendorong hal tersebut, Kanwil Kemenkum NTB bersinergi dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram menggelar Sosialisasi dan Pendampingan Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha binaan, Rabu (4/11).

Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya pendaftaran merek sebagai aset usaha yang memiliki nilai ekonomi.

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Terlebih, produk ekonomi kreatif dan kuliner lokal Kota Mataram memiliki potensi besar untuk berkembang, sehingga perlu didukung legalitas dan pelindungan hukum yang memadai.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan bahwa pelindungan KI merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem usaha yang berdaya saing.

Menurutnya, merek bukan sekadar nama atau logo, melainkan identitas sekaligus aset yang memberikan nilai tambah bagi produk lokal.

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“Pelaku usaha perlu memahami bahwa merek memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan bisnis.

Melalui pendaftaran merek, pelaku UMKM memperoleh pelindungan hukum atas identitas produknya sekaligus memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan pasar,” kata Kakanwil Risman Somantri.

Pelindungan merek menjadi langkah penting bagi pelaku usaha untuk menjaga identitas produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasar.
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TAGS   Kemenkum NTB pemkot mataram Perlindungan Merek Identitas Produk pelaku usaha Dinas Pariwisata Mataram

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