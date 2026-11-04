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Bahas Pengawasan Indikasi Geografis, Kemenkum NTB Serap Praktik Baik Kopi Gayo

Rabu, 04 November 2026 – 19:34 WIB
Bahas Pengawasan Indikasi Geografis, Kemenkum NTB Serap Praktik Baik Kopi Gayo - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB ikut berpartisipasi dalam Diskusi Strategi Kebijakan bertema “Penguatan Pengawasan Indikasi Geografis di Wilayah Provinsi Aceh” yang digelar Kemenkum Aceh, Rabu (4/11) secara daring melalui Zoom Meeting. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB ikut berpartisipasi dalam Diskusi Strategi Kebijakan bertema “Penguatan Pengawasan Indikasi Geografis di Wilayah Provinsi Aceh” yang digelar Kemenkum Aceh, Rabu (4/11) secara daring melalui Zoom Meeting.

Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran analis kebijakan dalam mengkaji implementasi kebijakan, khususnya terkait pelindungan, pengawasan, dan pemanfaatan Indikasi Geografis (IG).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady.

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Andry Indrady mengapresiasi penyelenggaraan diskusi serta penyusunan policy brief dan policy paper berbasis bukti dan empiris.

Ia menegaskan bahwa tantangan perlindungan Indikasi Geografis saat ini tidak lagi hanya terletak pada proses pendaftaran, tetapi juga pada pengawasan pascapendaftaran, ketertelusuran produk, dan tata kelola implementasinya.

“Persoalan utama Indikasi Geografis bukan lagi pada pendaftaran, melainkan pada pengawasan pascapendaftaran agar sertifikat yang telah diterbitkan benar-benar memberikan perlindungan serta manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Andry Indrady.

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Ia juga menekankan pentingnya ketepatan analisis, penggunaan data yang valid, kesesuaian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta rekomendasi kebijakan yang realistis, tajam, dan dapat ditindaklanjuti.

Dalam diskusi tersebut, peserta memperoleh pemaparan hasil Analisis Evaluasi Kebijakan.

Kanwil Kemenkum NTB berpartisipasi dalam Diskusi Strategi Kebijakan bertema Penguatan Pengawasan Indikasi Geografis di Wilayah Provinsi Aceh
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri indikasi geografis Kemenkum Aceh Kopi Gayo BSK Hukum Kepala BSK Hukum Andry Indrady

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