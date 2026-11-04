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Kemenkum Genjot Komersialisasi Paten Nasional, Alokasikan Rp10 Triliun untuk KI

Rabu, 04 November 2026 – 04:48 WIB
Kemenkum Genjot Komersialisasi Paten Nasional, Alokasikan Rp10 Triliun untuk KI - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas menghadiri Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 di Jakarta Convention Center pada 3-5 November 2026. Foto: Kemenkum RI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Tingkat komersialisasi paten nasional yang masih di bawah lima persen menjadi tantangan pemerintah dalam mendorong hasil riset dan inovasi anak bangsa masuk ke dunia industri.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum menggelar Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 di Jakarta Convention Center pada 3-5 November 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa kekayaan intelektual, termasuk paten, memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai ekonomi.

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Indonesia memiliki beragam potensi intelektual di sektor seni, pertanian, kelautan, perikanan, hingga industri berbasis sumber daya alam.

Potensi tersebut perlu didukung dengan pelindungan hukum dan kemudahan pendaftaran agar hasil kreativitas dan penelitian masyarakat dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi.

“Ada kesenjangan antara perguruan tinggi dan dunia industri yang menyebabkan banyak hasil penelitian belum dapat diterapkan atau diproduksi secara luas,” ujar Menko Yusril Ihza Mahendra, Selasa (3/11) kemarin.

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Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor dan kementerian, terutama yang membidangi industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar hasil riset dapat terhubung dengan kebutuhan pasar.

Kemudahan pendaftaran paten, termasuk paten sederhana, juga menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses pelindungan bagi para inventor.

Tingkat komersialisasi paten nasional yang masih di bawah lima persen menjadi tantangan pemerintah dalam mendorong hasil riset dan inovasi masuk industri
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TAGS   Kemenkum DJKI Kemenkum FBPI 2026 Komersialisasi Paten paten Menkum Supratman Andi Agtas kekayaan intelektual

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