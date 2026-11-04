FBPI 2026: DJKI Gandeng Industri & Investor, Pacu Hilirisasi Teknologi Dalam Negeri

bali.jpnn.com, JAKARTA - Berbagai invensi dan teknologi hasil riset dalam negeri berpotensi menjadi solusi bagi kebutuhan industri sekaligus membuka peluang bisnis baru.

Untuk mempertemukan potensi tersebut dengan dunia usaha, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyelenggarakan Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 pada 3–5 November 2026 di Jakarta International Convention Center (JCC), Jakarta.

Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyampaikan, paten memiliki nilai strategis ketika teknologi yang dilindungi dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan pasar dan menghasilkan nilai ekonomi.

Oleh karena itu, FBPI 2026 dirancang untuk mempertemukan pemilik invensi dengan industri dan investor, sehingga potensi teknologi dalam negeri dapat dijajaki untuk diterapkan dan dikembangkan secara komersial.

“Paten tidak cukup hanya memperoleh pelindungan hukum, tetapi juga perlu dimanfaatkan agar memberikan nilai tambah.

Melalui Forum Bisnis Paten Indonesia, kami ingin mempertemukan inventor dengan industri dan investor sehingga inovasi dalam negeri memiliki kesempatan lebih besar untuk dikembangkan dan dikomersialisasikan,” ujar Dirjen Hermansyah Siregar.

FBPI 2026 menghadirkan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan potensi invensi.

Pada hari pertama, agenda Patent Townhall Pitching akan membahas teknologi kendaraan listrik dan rekayasa bersama PT PGAS Solution, PT Marlip Indo Mandiri, dan PT VKTR Teknologi Mobilitas.