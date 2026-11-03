Kemenkum NTB Ikut DSK Nasional, Dorong Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum

bali.jpnn.com, MATARAM - Penguatan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat membutuhkan kebijakan yang tepat, dukungan anggaran, serta pemerataan sumber daya.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) bertema “Analisis Strategi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum”.

Kegiatan ini diikuti Kanwil Kemenkum NTB secara daring, Selasa (3/11).

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Kegiatan yang digelar Kanwil Kemenkum Maluku Utara tersebut diikuti Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini serta Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB dan perwakilan kantor wilayah seluruh Indonesia.

Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady mengapresiasi penyusunan policy brief dan kertas kerja sebagai upaya membangun analisis kebijakan berbasis akademik dan ilmiah.

Andry Indrady menyoroti sejumlah persoalan implementasi, mulai dari keterbatasan anggaran, kendala aplikasi pelaporan, hingga tantangan geografis yang memengaruhi jangkauan layanan bantuan hukum.

Hasil analisis Kanwil Kemenkum Maluku Utara mengidentifikasi sejumlah kendala, seperti keterbatasan SDM, penurunan anggaran, belum meratanya Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), serta minimnya dukungan pemerintah daerah.

Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN Kartiko Nurintias turut menekankan pentingnya penguatan verifikasi, akreditasi, pengawasan, penyusunan SOP, dan peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum.