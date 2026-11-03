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Kemenkum NTB Sorot Pentingnya Evaluasi Pengawasan Notaris, Ini Kata Kakanwil Risman

Selasa, 03 November 2026 – 11:09 WIB
Kemenkum NTB Sorot Pentingnya Evaluasi Pengawasan Notaris, Ini Kata Kakanwil Risman - JPNN.com Bali
Pengawasan Notaris yang efektif menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Pengawasan Notaris yang efektif menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengawasan tersebut, Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang digelar Kemenkum Bali, Senin (2/11).

Kegiatan ini mengangkat tema “Analisis Implementasi dan Evaluasi Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris”.

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Keguatan ini diikuti Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait.

Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan jabatan Notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Namun, hasil evaluasi masih menemukan sejumlah tantangan, antara lain pembagian kewenangan, proporsionalitas pemeriksaan, dan lamanya proses penanganan perkara.

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Kepala BSK Hukum Andry Indrady saat membuka kegiatan menegaskan bahwa analisis dan evaluasi kebijakan harus menghasilkan rekomendasi berbasis data, memiliki landasan hukum yang kuat, serta dapat ditindaklanjuti untuk menyempurnakan kebijakan.

Kadiv PPPH Kemenkum Bali Mustiqo Vitra Ardhiansyah mengungkapkan sejumlah kendala implementasi.

Pengawasan Notaris yang efektif menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri notaris Pengawasan Notaris

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