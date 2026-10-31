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Kemenkum NTB Ikut DSK IG, Dorong Keberlanjutan Produk Unggulan Daerah

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 10:28 WIB
Kemenkum NTB Ikut DSK IG, Dorong Keberlanjutan Produk Unggulan Daerah - JPNN.com Bali
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang digelar Kemenkum Kalimantan Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (28/10).

DSK ini mengangkat tema “Dari Pendaftaran Menuju Ekosistem Indikasi Geografis Berkelanjutan: Diseminasi Hasil Evaluasi Dampak Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 di Kalimantan Timur”.

Kegiatan ini diikuti Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini dan Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB bersama perwakilan Kantor Wilayah dari seluruh Indonesia dan pemangku kepentingan terkait.

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Kegiatan ini membahas hasil analisis dan evaluasi kebijakan Indikasi Geografis (IG), khususnya kesenjangan antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya di lapangan.

Diskusi menyoroti pentingnya memastikan perlindungan IG tidak berhenti pada proses pendaftaran.

Namun, berlanjut pada pembinaan, pengawasan, penguatan kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), serta pengembangan nilai ekonomi produk unggulan daerah.

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Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady mengapresiasi kajian yang disusun karena dinilai telah memuat pokok permasalahan yang jelas, temuan yang konsisten, landasan hukum yang memadai, serta bukti lapangan yang konkret.

“Penyusunan policy paper dan policy brief merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan penyempurnaan.

Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang digelar Kemenkum Kalimantan Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (28/10).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri DSK IG indikasi geografis produk unggulan Produk Unggulan Daerah Kepala BSK Hukum Andry Indrady

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