Kemenkum NTB Evaluasi Posbankum Meninting, Ujung Tombak Akses Keadilan di Desa

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa tidak selalu harus berakhir di meja pengadilan.

Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum), masyarakat didorong menyelesaikan sengketa secara damai dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus Kanwil Kemenkum NTB saat melakukan monitoring dan evaluasi Paralegal Posbankum Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, Rabu (28/10).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Meninting ini melibatkan Kepala Desa Meninting Mahnan Hariyanto, Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB, serta paralegal Posbankum Desa Meninting.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat di tingkat desa.

Salah satu persoalan yang menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut adalah permasalahan parkiran perahu di tengah masyarakat Desa Meninting.

Penyelesaian persoalan ini diarahkan melalui mekanisme mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan bersama yang adil dan menjaga hubungan baik antarwarga.

Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB turut melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas paralegal.