Kemenkum NTB Boyong 30 UMKM Belajar Mengamankan Merek Usaha, Simak!

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB memberikan edukasi mengenai pentingnya pelindungan merek kepada 30 pelaku UMKM dalam kegiatan Pelatihan UMKM Level Up Tahun 2026 yang digelar Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kamis (29/10).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kekayaan intelektual, khususnya merek, sebagai bagian dari upaya melindungi identitas dan meningkatkan nilai ekonomi produk.

Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Kanwil Kemenkum NTB Linda Maya Sastra menyampaikan materi mengenai konsep dasar, fungsi, dan klasifikasi merek.

Ia menjelaskan perbedaan antara paten yang melindungi invensi di bidang teknologi dan merek yang berfungsi sebagai identitas pembeda barang atau jasa.

Linda juga menekankan pentingnya pendaftaran merek untuk memperoleh pelindungan hukum serta mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha.

“Pelaku UMKM perlu memahami bahwa merek bukan sekadar nama atau logo usaha, tetapi merupakan identitas yang memiliki nilai ekonomi dan perlu dilindungi secara hukum.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan merek yang digunakan telah ditelusuri dan didaftarkan sesuai ketentuan,” kata Linda Maya Sastra.

Selain membahas fungsi dan klasifikasi merek, peserta memperoleh penjelasan mengenai penentuan kelas barang dan jasa serta ketentuan perpanjangan merek.