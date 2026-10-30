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Kemenkum NTB Diminta Siap Menghadapi Risiko Kerja, Bukan Sekadar Syarat Administrasi

Jumat, 30 Oktober 2026 – 20:43 WIB
Kemenkum NTB Diminta Siap Menghadapi Risiko Kerja, Bukan Sekadar Syarat Administrasi - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Sosialisasi Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (29/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Sosialisasi Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (29/10).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman satuan kerja mengenai penerapan dan evaluasi manajemen risiko guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian kinerja.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Inspektur Wilayah V Joko Martanto.

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Joko Martanto menegaskan pentingnya evaluasi manajemen risiko sebagai bagian strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

“Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi atau dokumen semata, tetapi juga menjadi kontribusi strategis untuk memastikan efektivitas manajemen risiko dalam menurunkan tingkat risiko di satuan kerja,” ujar Joko Martanto.

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Joko Martanto menekankan tiga aspek utama dalam evaluasi, yaitu identifikasi dan evaluasi risiko, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang terukur, serta komitmen pimpinan dalam mendukung penerapan manajemen risiko.

Seluruh satuan kerja di lingkungan Inspektorat Wilayah V diharapkan menjadikan evaluasi tahun 2026 sebagai momentum untuk memperkuat pengendalian internal.

Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Sosialisasi Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V secara daring
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri Inspektorat Wilayah V Manajemen Risiko

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