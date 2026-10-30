Kemenkum NTB Dorong Hasil Riset Didaftarkan Hak Cipta, Karya Lokal Makin Berkelas

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB bergerak cepat mendorong hasil riset dan inovasi daerah agar memiliki kepastian hukum serta nilai ekonomi tinggi.

Melalui Sosialisasi Kekayaan Intelektual di Kantor BRIDA Provinsi NTB, Kamis (29/10) kemarin, Kanwil Kemenkum NTB menekankan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI).

Tujuannya agar karya peneliti lokal tidak dicaplok pihak luar dan bisa dimanfaatkan secara optimal.

Kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah yang membidangi riset dan inovasi se-Pulau Lombok serta akademisi dari sejumlah perguruan tinggi.

Dua narasumber dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB I Nyoman Sanistrya Utaya dan Dicky Yosua menyampaikan materi mengenai enam jenis Kekayaan Intelektual (KI).

Mulai dari Merek, Hak Cipta, Rahasia Dagang, Paten, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pemateri menekankan pentingnya mengenali bentuk pelindungan yang sesuai dengan karakteristik hasil penelitian, menyiapkan dokumen permohonan, serta memperhatikan kebaruan invensi dan rencana publikasi penelitian.

Peserta juga didorong mengidentifikasi potensi KI sejak tahap penelitian dan pengembangan.